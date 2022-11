San Casciano dei Bagni | ritrovate oltre 20 statue di bronzo | “Scoperta più importante da Riace”

Leggi su funweek

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) –20diin perfetto stato di conservazione, ex voto e altri oggetti, ma anche cinquemila monete in oro, argento e. Sono queste le nuove eccezionali scoperte emerse dagli scavi di Sandei, in Toscana. Come annuncia il Mic, i reperti sono venuti alla luce nelle prime settimane di ottobre grazie alla campagna di scavo al santuario etrusco-romano connesso all’antica vasca sacra della sorgente termo-minerale del Bagno Grande. Iniziato nel 2019, lo scavo è stato promosso dal ministero della Cultura e dal comune toscano con il coordinamento di Jacopo Tabolli dell’Università per Stranieri di Siena. A San, grazie ai recenti finanziamenti del Mic, nascerà ora un nuovo museo per ospitare i reperti. Per il ministro ...