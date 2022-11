Peter Gabriel | il ritorno in Italia nel 2023 con due appuntamenti

(Di martedì 8 novembre 2022)torna live innelcon due concerti evento sabato 20 maggio all’Arena di Verona e domenica 21 maggio al Mediolanum Forum di Milano con il nuovo i/o The Tour. L’artista ha annunciato oggi il suo tourche nella prossima primavera toccherà Europa e Regno Unito. Lo show segna il suoda solista fuori dal Nord America dal 2014, per il Back to Front Tour in supporto all’album “So”. Prodotti da Live Nation, i 22 concerti europei debutteranno a Cracovia (Polonia) per proseguire in, Francia, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera e Regno Unito prima di concludersi a Dublino (Irlanda). Il tour continuerà in Nord America tra fine estate e l’autunno, con date e biglietti ancora da annunciare. I biglietti ...

