MotoGP | test Valencia 2022 | in testa le Aprilia di Vinales ed Espargaro | quarto Bastianini

Leggi su sportface

(Di martedì 8 novembre 2022) Il Mondialeè stato consegnato agli archivi con il trionfo del nuovo campione del mondo Francesco Bagnaia, ma ora è già tempo di pensare alla prossima stagione. In mattinata, infatti, team e piloti hanno svolto delper avere delle prime indicazioni: a comandare la sessione sono state le duedi Maverick(1’30?325) e Aleix(+0.073), che hanno preceduto la Ducati Pramac di Jorge Martin (+0.251). Importanti innovazioni per le squadre che hanno provato alcune modifiche su telai, motori e, le più visibili, aerodinamiche . Le principali novità, però, hanno riguardato alcuni piloti che hanno cambiato team come Eneache, in sella alla sua Ducati ufficiale, ha fatto registrare il ...