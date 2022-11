Milano | 14enne in bicicletta travolto e ucciso da un tram

AGI - Un ragazzino di 14 anni è morto investito da un tram a. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8.10 in via Tito Livio. Da una prima ricostruzione sembra che il quattordicenne fosse in bicicletta quando è stato colpito sui binari dal mezzo ed è ...Un ragazzo di 14 anni è morto stamani, a, investito da un tram. Ilsi trovava in bici, in via Tito Livio, quando per cause ancora da ricostruire è finito sotto il mezzo che lo ha ucciso. Inutili i soccorsi del 118 e dei vigili ...Un ragazzino di 14 anni è stato travolto e ucciso da un tram a Milano. L'incidente è avvenuto oggi, 8 novembre 2022, in via Tito Livio, zona Calvairate. Come riporta MilanoToday, il 14enne era… Leggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...