Lutto ad Anzio | morto il consigliere Angelo Mercuri | aveva 56 anni

(Di martedì 8 novembre 2022) Dopo la morte del vicesindaco Danilo Fontana, il Comune dideve fare i conti con un altro. IlComunale, Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Delegato ai Servizi Cimiteriali,, è prematuramente scomparso questa mattina: èall’età di 56, dopo aver affrontato e combattuto con coraggio contro un malore improvviso. Che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Il cordoglio del Sindaco “Piango un cognato, un amico leale, un uomo buono, padre esemplare dei miei adorati nipoti – esterna il Sindaco, Candido De Angelis -, conho condiviso indimenticabili momenti di vita familiare e gran parte del mio percorso politico, fino all’immensa sofferenza per la perdita del nostro caro – fratello – Danilo. ...

