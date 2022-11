Calciomercato.com

La sua prima volta da presentatore nel 2017 fu anche quando si verificò lae per sbaglio fu annunciato 'La La Land' come vincitore per miglior film, in realtà era stato assegnato a '...La sua prima volta da presentatore nel 2017 fu anche quando si verificò lae per sbaglio fu annunciato 'La La Land' come vincitore per miglior film, in realtà era stato assegnato a '... La clamorosa gaffe dell'ambasciatore di Qatar 2022: 'L'omosessualità è proibita, è una malattia mentale' VIDEO Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...A sole due settimane dalla nomina a ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ex direttore del tg2, ha commesso una clamorosa gaffe che sta facendo il giro dei social. Riguarda la programmazione ...