Juve | Kostic re dei cross | che numeri VIDEO

Un successo meritato che rilancia lae affossa l'Inter, che fa sperare i bianconeri in un completo recupero degli infortunati per tornare vincenti come una volta. Sugli scudi il serbo, ...A risolvere la partita ci hanno pensato due sgasate di un giocatore fantastico come. Sullo 0 ...calciatore si è detto addirittura schifato per il modo in cui è arrivata la vittoria della: "...Il dirigente bianconero Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky al termine dei sorteggi di Europa League, dove si è soffermato anche su Kostic. 'Sapevamo che stavamo prendendo un… Leggi ...Nella ripresa però la musica è cambiata. Al 52' ha infatti segnato il goal dell'1 a 0 Adrien Rabiot, portando così in vantaggio la Juventus: splendida la cavalcata di Kostic, palla rasoterra verso il ...