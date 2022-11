Il Pnrr saprà promuovere il suolo piemontese con metodi scientifici finora ignorati?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) Con lodevole trasparenza, la Regione Piemonte informa i cittadini che quasi 60 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vulgo, sono destinati a concreti progetti di difesa del. Una iniziativa ammirevole che tutte le regioni certamente seguiranno. Dopo più di un secolo di opacità, negli anni Dieci di questo secolo, la “struttura di missione” #italiasicura aveva intrapreso una operazione di diffusione e trasparenza delle informazioni sulla questione che, dall’unità in poi, tormenta il nostro paese. Lo “sfasciume pendulo sul mare” come lo definì Giustino Fortunato nel 1904. E, con la sepoltura di #italiasicura, l’informazione è ritornata a sotto traccia sopraffatta dalle crisi successive: sanitaria, bellica, energetica. Nonostante la eccezionalità del provvedimento post-pandemico, la somma non è così cospicua. Largamente ...