Il governo sembra deciso a puntare sul gas ma chissà se lo farà nel modo giusto

Leggi su linkiesta

(Di martedì 8 novembre 2022) Dalla crisi energetica si uscirà solo aumentando l’offerta. Bene ha fatto, quindi, il Consiglio dei ministri di venerdì scorso ad approvare una norma che darà una decisa accelerazione alla ripresa delle estrazioni nazionali di gas. Il provvedimento agisce su due fronti. Da un lato, consente le attività estrattive in alcune zone precedentemente interdette. In particolare, il limite oltre il quale non è più possibile operare scende da dodici a nove miglia dalla costa. Inoltre, sono riammesse alcune aree dell’Alto Adriatico, quelle più meridionali. L’accesso a tali risorse è subordinato all’adesione a un meccanismo che prevede la cessione del gas a prezzo calmierato ai consumatori industriali, attraverso l’intermediazione del Gse, secondo uno schema che era stato abbozzato da un decreto dello scorso marzo, ma non attuato. Gli effetti di questo meccanismo vengono di fatto anticipati ...