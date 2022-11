“Hey Siri” addio | nell’aria la minirivoluzione Apple

(Di martedì 8 novembre 2022) L’iconica “Hey?” con cui molti di noi richiamavano l’attenzione dell’assistente vocale di, è destinata a finire in soffitta a breve. Farà spazio, nelle intenzioni della Mela, a un più sintetico e sbrigativo “?”. Il rumour sembra insistente negli ambienti vicini a Cupertino, ed è stato confermato nelle scorse ore anche da Mark Gurman, uno dei maggiori insider della casa degli iPhone e dei Mac. La notizia è esplosa su Bloomberg (negli Stati Uniti l’attenzione perresta altissima e la posizione di mercato ancora appare inscalfibile) ed è stata rincorsa dagli altri media. Si parla di un 2024 come anno di pensionamento per “Hey”, protagonista di lunghissime stagioni di presentazioni dei prodotti, ma dalla casa madre non confermano né smentiscono – si ...

Niente più "Hey Siri" come comando di attivazione dell'assistente per il riconoscimento e la conseguente attivazione di Siri che dunque avverrebbe in modo decisamente più colloquiale e di più facile ...È importante notare come il passaggio dalla frase 'Ehi Siri' a 'Siri' potrebbe permettere ad Apple ...quindi ad attuare un miglioramento rispetto a Google che utilizza le frasi 'Ok Google' ed 'Hey Google'...Apple starebbe per cambiare la formula "Hey, Siri" per richiamare il suo assistente vocale. Questa ed altre novità in vista per Siri!