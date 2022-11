Francia | la confessione del cardinale Ricard | «Mi comportavo in modo riprovevole con una ragazza»

Fatti risalenti agli anni Novanta, commessi nel quadro della, quand'era sacerdote in Normandia e direttore di una scuola di formazione alla preghiera. Il fatto che la rivelazione del caso ...La vicenda è emersa per volontà dello stesso porporato che, in un comunicato, ha spiegato le ragioni della sua: "Oggi, quando la Chiesa inha voluto ascoltare le vittime e agire ...Fatti risalenti agli anni Novanta, commessi nel quadro della Confessione, quand’era sacerdote in Normandia e direttore di una scuola di formazione alla preghiera. Il fatto che la rivelazione del caso ...Francia, l’inchiesta per pedofilia e abusi ha risvolti gravissimi ... famiglia e di aver maturato la decisione di lasciare i suoi incarichi. Ha spiegato che la confessione di tale comportamento è ...