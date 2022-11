Formazioni ufficiali Napoli Empoli | le scelte dei due allenatori

(Di martedì 8 novembre 2022), le decisioni di Spalletti e Zanetti per il match in programma quest’oggi al Picco Ledi, match in programma alle 18.30 al Maradona.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim Min-jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Luciano Spalletti.(4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi, Bajrami; Satriano. Allenatore: Paolo Zanetti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Formazioni ufficiali Napoli-Empoli – Il Napoli, dopo la bella vittoria in rimonta a Bergamo contro l'Atalanta, ospita l'Empoli, reduce dalla vittoria contro il Sassuolo firmata Baldanzi. Gli azzurri ...
Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Napoli-Empoli. Ndombele vince il ballottaggio con Zielinski, maglia da titolare per Raspadori. Nell'Empoli ci sono Bajrami e Baldanzi alle spalle di ...