Essere gay è «un danno per la mente» | interrotta l’intervista all’ambasciatore della Coppa del Mondo del Qatar

Quotidiano Sanità

Il problema vero è che sono convinzioni del Paese intero, salvo qualche eccezione, data l'illegalità dell'in Qatar. La legge qatariota considera l'omosessualità un reato punibile fino ai 7 ...Brian, IT systems engineer di Health New England , ha dichiarato: " Grazie a VMware HCX+ ...da cloud pubblici e on - prem e implementerà il controller come servizio gestito da VMware che può... Essere gay, lesbiche o transgender non è una scelta Fanno discutere le dichiarazioni di Khalid Salman, ambasciatore dei Mondiali del Qatar 2022, contro i gay e l’omosessualità I gay sono peccatori e soffrono di una malattia mentale. Con questa convinzi ...In Qatar la questione dei diritti LGBT è molto delicata, e le recenti parole dell'ambasciatore dei Mondiali non fanno che confermare una situazione molto grave.