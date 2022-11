Crisi Inter | ora Inzaghi torna a sudare freddo | ecco il motivo

Leggi su serieanews

(Di martedì 8 novembre 2022) Dopo la brutta sconfitta della suacontro la Juventus, Simonzesta sudando fresso per unin particolare. Con il passaggio del turno in Champions League e le quattro vittorie consecutive in campionato sembrava che l’avesse superato il momento di, ma la sconfitta di domenica sera contro la Juventus ha riportato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.