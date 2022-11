Conte sull’infortunio di Son | «Sono convinto che tornerà presto e giocherà il Mondiale»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 8 novembre 2022) Antonio, allenatore del Tottenham, ha parlato a The Athletic delle condizioni di Heung-Min Son in vista dei Mondiali Antonio, tecnico del Tottenham, ha parlato a The Athletic in merito alle condizioni di Heung-Min Son in vista dei prossimi Mondiali in Qatar. SON – «Gli ho mandato un messaggio ieri dopo l’operazione. Sonny è davvero molto deluso dalla situazione macheilcon la Corea del Sud». L'articolo proviene da Calcio News 24.