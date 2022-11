Commissioni | partita ancora aperta

(Di martedì 8 novembre 2022) Slitta da domani a giovedì il voto per i presidenti dellepermanenti del senato, mentre per la camera la scelta dovrebbe essere anticipata a domanì. Il rinvio per palazzo L'articolo proviene da il manifesto.

