Cagliari-Pisa | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 8 novembre 2022) Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I sardi sono tornati alla vittoria contro il Sudtirol dopo due pareggi consecutivi, mentre i toscani hanno travolto il Cosenza giungendo al settimo risultato utile consecutivo.si giocherà sabato 12 novembre 2022 alle ore 14.: QUALI SARANNO LE? Schieramento con il 4-3-3 per i rossoblù di Liverani che si affiderà a Radunovic in porta, la difesa sarà composta da Di Pardo, Altare, Caprodossi e Carbone. A centrocampo, fiducia a Rog, Viola e Nandez. In avanti, Fulco, Lapadula e Luvumbo. 4-3-2-1 per mister D’Angelo che proporrà Livieri in porta, Calabresi, Hermansoon, Barba e Beruatto in difesa. A centrocampo, Nagy e Marin affiancheranno Toure’, ...