Benfica | quattro squadre su Antonio Silva

Commenta per primo Antonio Silva è uno dei giovani promettenti che si stanno mettendo in evidenza con ildi Schmidt . Secondo quanto riporta A Bola , su di lui si registra l'interesse di diversi top club europei . Fra i nomi accostati al difensore classe 2003 ci sono Liverpool, Manchester United, ......- e bandiera per tutta la vita) ha vintoscudetti , due Coppe dei Campioni ( doppietta in finale nel 3 - 1 contro il Real Madrid di Puskas e Di Stefano nel 1964, l'anno dopo 1 - 0 al,...Finora quattro successi e tre sconfitte per i biancorossi nella ... ultime due edizioni della Champions League contro due squadre polacche. Lo Sport Lisboa e Benfica, tra i team protagonisti del ...Era impossibile che ci andasse meglio. Qualcuno forse avrebbe barattato il Tottenham con il Benfica, ma, se abbiamo tre squadre agli ottavi e non quattro, è proprio per colpa dei portoghesi che hanno ...