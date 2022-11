Agenzia askanews

Amb. russo Vaticano: apprezziamo impegno Papa su scambio prigionieri Roma, 8 nov. (askanews) - "La liberazione dei prigionieri ucraini da parte russa, oppure gli scambi, si effettuano anche con la considerazione degli elenchi che ci vengono regolarmente forniti da papa Francesco. In questo ...L'ambasciatore russo in Italia Sergey Razov, nel corso dell'intervista rilasciata al canale televisivo OVALmedia, si riferiva al possibile invio di cannoni italiani nel Donbass, non di uomini. Lo precisa l'...