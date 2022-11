True Crime | perché ci piace così tanto?

Leggi su screenworld

(Di lunedì 7 novembre 2022) Abbiamo l’impressione che negli ultimi dieci anni ilabbia saputo trasformarsi da prodotto di nicchia a vero e proprio genere trasversale, cinematografico e seriale. D’impressione si parla, curiosamente, l’interesse destato dai diversi casi di crimini realmente accaduti non è materia recente: pamphlet, fogli e chapbooks tutti incentrati su storie di assassinii e frodi in forma seriale risalgono addirittura al sedicesimo secolo e hanno proliferato nei due secoli successivi, in Europa come negli Stati Uniti e in Asia. Negli anni ’20, poi, arrivaDetective, e negli anni ’60 In Cold Blood di Truman Capote. Oggi c’è molto altro. L’essere umano, forse, è per sua natura attratto dal male e dai cattivi: cos’altro potrebbe spiegare, altrimenti, la longevità di questa categoria non-fiction di narrativa, ...