Termosifoni | arriva la stretta di Gualtieri | meno ore e temperature più basse

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 7 novembre 2022) Roma – Contro il caro energialadi. Il provvedimento siglato venerdì scorso dal Sindaco prevede infatti l’entrata in funzione degli impianti termici a partire dal 21 novembre 2022. Impianti che potranno restare in funzione fino al 31 marzo 2023. L’ordinanza stabilisce anche la temperatura massima consentita: 17 gradi per gli edifici industriali ed artigianali e 19 per tutti gli altri. In ogni caso è prevista una tolleranza di due gradi centigradi. Altro aspetto contemplato nel provvedimento è quello delle ore di accensione. I riscaldamenti potranno restare in funzione per massimo 10 ore al giorno, da scegliere nella fascia oraria che va dalle 5 alle 23. Previste numerose deroghe. Il periodo di accensione ed il numero massimo di ore non valgono per ospedali, cliniche, case di cura, scuole materne e nidi, ...