Sorteggio ottavi Champions | la diretta Le avversarie di Napoli | Milan e Inter

(Di lunedì 7 novembre 2022) La squadra di Spalletti pesca l'Eintracht, quella di Pioli il Tottenham. A Inzaghi tocca il Porto. Europa League: Roma e Juventus aspettavo ledei playoff. In Conference League Lazio e ...

... ecco chi affronterà la squadra di Pioli Alle 12 sono state estratte nei sorteggi a Nyon le tre avversarie delle italiane qualificate aglidi finale di Champions League.abbastanza ...12.26 Champions: buonper italianefavorevole per le tre italiane neglidi Champions League. Il Napoli, che era testa di serie,pesca l' Eintracht di Francoforte. Milan e Inter, che erano nella seconda urna, trovano ...12.18 - Per il Borussia Dortmund c'è il Chelsea 12.17 - Ecco l'Eintracht: tre possibilità rimaste e viene accoppiato al Napoli! 12.16 - Per il Milan c'è il Tottenham di Conte! 12.14 - Niente Brugge pe ...Sorteggiati gli ottavi di finale di Champions League. Ecco l'avversario del Milan nel doppio confronto di febbraio-marzo ...