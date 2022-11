Corriere dello Sport

La Juventus ha battuto l' Inter nell'attesissimo derby d'Italia numero 246 della storia, partita che ha concluso il 13° turno di Serie A, ricco di scontri diretti che hanno ridisegnato la classifica. ...Sullo sfondo deltra Microsoft e Sony che non accenna a placarsi, e che ha come oggetto l'eventuale esclusività futura di Call of Duty , l'azienda giapponese continua a prestare il fianco alle critiche ... Scontro feroce tra Dzeko e i tifosi Juve: gestaccio e insulti. È bufera Si dimettono politici e poliziotti d’etnia serba per protesta contro il governo di Pristina. Il premier accusa la Russia. Belgrado mette ...Anche senza Kvara gli azzurri conquistano il quarto scontro diretto in trasferta con i gol del nigeriano e di Elmas ...