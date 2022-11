Rigassificatore a Ravenna e Piombino | a che punto siamo

(Di lunedì 7 novembre 2022) Nella città romagnola l'amministrazione regionale ha dato il via libera definitivo alla realizzazione dell'impianto in tempo record. Mentre in Toscana si procede a rilento, a causa dell'opposizione dell'amministrazione comunale di Fratelli d'Italia all'opera

A 24 ore dalla scadenza di termini è arrivato il via libera al decreto autorizzativo delal largo di. Daldi5 miliardi di mc di gas l'anno Il presidente della Regione Stefano Bonaccini, in qualità di commissario straordinario di Governo , ha firmato il provvedimento ...il decreto del commissario Bonaccini sblocca l'infrastruttura al largo della costa romagnola: sara' pronta tra due ...Via libera la realizzazione del rigassificatore a Ravenna. A firmare il decreto autorizzativo è stato Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna e commissario straordinario del governo ...