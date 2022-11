' Report' | questa sera alle 21 25 su Rai 3 | i 25 anni del programma | le anticipazioni

Nelconfederale emerge che tra il 2019 e il 2022 il recupero del valore aggiunto delle ... al 30 settembre 2022 gli interventi finanziati conagevolazione fiscale cumulano investimenti ...sera alle 21.25 su Rai 3, con la collaborazione di Bernardo Iovene, Michele Buono, Cataldo Ciccolella, Elisa Marincola, Ilaria Proietti e di Alessia Marzi. A 25 anni dall'avvio del ...Il Preside manderà in gita i ragazzi, ma non tutti otterranno questo premio. Al Collegio continuano le lezioni del 1958: una, in particolare, susciterà l’interesse della classe quella di arte contempo ..."Report" questa sera alle 21.25 su Rai 3, con la collaborazione di Bernardo Iovene, Michele Buono, Cataldo Ciccolella, Elisa Marincola, Ilaria Proietti e di Alessia Marzi.