Monza | Sensi | «Sono un uomo fortunato Questi incidenti nella vita capitano»

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il centrocampista delStefanoè intervenuto sui social per commentare l’infortunio patito contro il Veronaha rassicurato i tifosi deldopo l’infortunio subito contro il Verona: LE PAROLE – “un ragazzo molto, ho tutto dalla: una famiglia che mi ama, faccio il lavoro più bello del mondo e citante persone che mi vogliono bene. Purtroppo,; cercherò di stare vicino ai miei compagni anche da fuori e farò di tutto per tornare il prima possibile. Rivoglio il campo“. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Queste le parole di Stefanosui propri profili social all'indomani dell'infortunio, causato da uno scontro con un avversario in- Verona, che gli ha procurato una frattura malleolo - ...Squalificati: -(3 - 5 - 2) : Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Birindelli, Pessina, ... Indisponibili: Pablo Marì,. Squalificati: -Dopo l'infortunio patito ieri nella sfida contro l'Hellas Verona, Stefano Sensi, centrocampista del Monza, dovrà operarsi. Questo il comunicato del club brianzolo: "AC ...Infortunio serio per il centrocampista biancorosso uscito in lacrime durante la gara di ieri: “AC Monza comunica che Stefano Sensi, infortunatosi nella partita di oggi contro l’Hellas Verona, ha ...