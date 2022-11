Mondiali 2022 | convocati Brasile | anche Danilo | Bremer e Alex Sandro

(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) – Il commissario tecnico delTite ha ufficializzato la lista dei 26 giocatori che parteciperanno aiin Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre. Tra ici sono tre calciatori provenienti dalla Serie A, tutti di proprietà della Juventus: sono. Se per il primo sarà la seconda partecipazione aidopo Russia 2018, persi tratta di un debutto assoluto nella manifestazione. Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Mster City), Weverton (Palmeiras). Difensori:(Juventus),Telles (Siviglia),...

Nella lista pure l'ex bianconero Dani Alves: dovesse giocare, diventerebbe il calciatore brasiliano più vecchio a disputare una competizione ...Secondo i media elvetici, ilcalcistico di Balotelli potrebbe dunque già essere concluso, visto che il Sion ha giusto due partite in calendario prima della sosta per i. Ma in molti ...L'ex attaccante della Fiorentina, Pedro, dopo il flop nel calcio italiano e il ritorno in Brasile in questa stagione ha vinto il campionato con il Flamengo e il titolo di miglior giocatore ...Nella lista pure l'ex bianconero Dani Alves: dovesse giocare, diventerebbe il calciatore brasiliano più vecchio a disputare una competizione iridata ...