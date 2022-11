Maehle | la continuità ritrovata sulla fascia sinistra fondamentale per l’Atalanta

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 7 novembre 2022) Contro il Napoli è stata riscontrata una grande prestazione da parte dell’esterno: che ha ripreso finalmenteSeè in formaha risolto il 90% dei suoi problemi. Dalla prestazione opaca di Udine è passato un mese, ma l’esterno danese è in un momento di forma tanto esaltante quanto promettente per ciò che si è riscontrato in campo. Con i partenopei è stato il migliore in campo insieme a Lookman per quello che è riuscito a portare: corsa, inserimenti, cross e soprattutto essere il motore della costruzione atalantina, dimostrando ottima intesa con gli attaccanti. Il suo potenziale non sorprende, bensì quella...