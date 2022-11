Ma cosa ha fatto? | bufera su Dzeko | gesto-choc contro la Juve | Guarda

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il gol annullato dal Var a Danilo, le reti di Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli, la vittoria che fa respirare laun'Inter incapace di segnare e ritornata in difficoltà. Una partita però dove i gesti negativi non sono mancati: non solo gli insulti razzisti rivolti dai sostenitori nerazzurri a Dusan Vlahovic, assente per infortunio e costretto a trepidare per i compagni dalla tribuna. Perché durante la partita si è registrato un altro spiacevole episodio, con protagonisti in negativo sia i tifosi dellantus che Edin. In un video diventato presto molto popolare su Twitter, si odono gli insulti che i supporters bianconeri in Curva Scirea rivolgono al centravanti bosniaco, ai quali l'ex romanista risponde con unvolgare. Ascolta "La fine del gioco di Donald Crowhurst" su ...

