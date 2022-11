L’errore di Ibañez non è arrivato per caso

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 7 novembre 2022) Di questa partita abbiamo discusso ieri nel podcast Che partita hai visto, riservato agli abbonati. Ci si iscrive qui. Una delle immagini più iconiche della sua storia recente il derby di Roma l’ha scolpita nel 2008. All’ultimo minuto le squadre sono ferme su un precario pareggio, due a due, acciuffato dalla Roma con un gol di Perrotta su assist di Totti. I giocatori riprendono la palla in mano, la portano a centrocampo frettolosi. È marzo e la Roma è ancora in corsa per lo scudetto; ha bisogno di vincere e si sbilancia, ha tanti attaccanti in campo, lascia spazi. All’ultimo minuto Pandev rientra sul sinistro e mette un cross lento sul secondo palo, Stefano Mauri ci arriva in spaccata rimettendo la palla dentro. Questa palla scorre tremebonda lungo tutta l’area, Juan non interviene, spunta di corsa Valon Behrami, capelli platinati, che col piatto tira sotto la traversa. La rete si ...