Lamborghini Super Trofeo | Piquet Jr campione Pro

Un miglior ottavo posto per l'equipaggio Pro formato da Michelle Gatting e Doriane Pin, al via con laHuracánTrofeo EVO2 dell'Iron Dames. Soltanto una penalità alla fine le ha ...DA PORTIMAO " Nelson Piquet Jr. mette la propria firma nell'Albo d'Oro delleTrofeo Grand Finals . Il pilota brasiliano di ANSA Motorsports vince con pieno merito Gara 2 e batte Loris Spinelli - Max Weering , quarti classificati con Bonaldi Motorsport. La ...Nelson Piquet Jr. domina Gara 2 e si aggiudica il titolo 2022 delle Grand Finals Lamborghini nella categoria PRO. Niente da fare per Loris Spinelli sebbene sia stato autore di una grande rimonta. In P ...Da Portimao - Mattia Tremolada - Foto Maggi Vittoria per Adrian Lewandowski e il team Vincenzo Sospiri Racing nelle Grand Finals del Lamborghini Super Trofeo a Portimao. Il pilota polacco è ...