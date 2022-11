Infortuni | Inail-Mims | insieme per campagna di comunicazione su sicurezza stradale

(Di lunedì 7 novembre 2022) -, con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha lanciato unadisui rischi, derivanti dalla circolazione, connessi all'esercizio della professione dell'autotrasporto di merci. L'obiettivo dell'iniziativa è di promuovere la cultura dellae delle migliori pratiche in un settore già particolarmente impegnato in questa direzione. Secondo i dati della Polizia, nei primi sei mesi del 2022 risulta in calo la percentuale di incidenza sul totale dei sinistri che hanno coinvolto autotreni e autoarticolati sulle autostrade italiane: da gennaio a giugno ci sono stati 628 incidenti di questo tipo, il 15,9% del totale, mentre nel primo semestre del 2021 i mezzi pesanti erano stati convolti ...

... negli anni pre - pandemia oltre il 40% delle morti sul lavoro denunciate all', si è verificato su strada. I dati del 2021 fanno rilevare per glidenunciati e avvenuti con il ...Secondo i dati dell', tra gennaio e agosto sono stati denunciati un totale di 484.561. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Lavorare non può significare porre a rischio ...riferiti alla generalità degli infortuni stradali, un dato particolarmente allarmante risulta essere quello legati ai decessi: negli anni pre-pandemia oltre il 40% delle morti sul lavoro denunciate ...13198 del 7 aprile 2022 - Infortunio durante le operazione di fissaggio di bobine ... è sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare ...