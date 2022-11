Indagate le attiviste che hanno imbrattato un Van Gogh a Roma | rischiano fino a 5 anni di carcere

(Di lunedì 7 novembre 2022)una condanna da due a cinquediledel movimento ecologista Ultima Generazione che lo scorso venerdìtirato una zuppa di piselli contro il quadro di Van“Il seminatore” in mostra temporanea a Palazzo Bonaparte: la Procura diha ipotizzato per loro il reato di deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, previsto dall’articolo 518 duodecies. Si tratta di fattispecie a tutela del patrimonio culturale. L’opera in questione era protetta da uno strato di vetro. Lesi sono poi incollate alla parete egridato slogan contro l’uso del carbone e sulle conseguenze del cambiamento climatico. Un collaboratore di Ultima Generazione ha ...

I pm romani contestano alle dueche hanno partecipato al blitz i reati di deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici , accuse che in caso ...Sono statele responsabili del blitz ecologista che ha portato al lancio di una minestra di verdure contro il quadro di Van Gogh 'Il seminatore' in mostra a Palazzo Bonaparte, a Roma. Secondo quanto si ...I carabinieri hanno consegnato l’informativa a Piazzale Clodio sulla zuppa contro il Van Gogh. Gli attivsiti rischiano fino a 5 anni di reclusione in caso di danneggiamento. Rischiano da due a cinque ...Le attiviste sono pertanto state iscritte nel registro degli indagati e rischiano una condanna da due a cinque anni. Ma Ultima Generazione non intende desistere dai suoi obiettivi, anzi fa sapere: ...