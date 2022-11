Ilicic entra e segna al debutto | subito in gol con il Maribor

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 novembre 2022) Josipè tornato. Il talentuosissimo attaccante sloveno ha lasciato in estate l’Atalanta, dove ha scritto pagine memorabili dell’ascesa della Dea consolidandosi come una realtà importante sia in Italia che in Europa, anche a causa del malessere provocato dal nemico silenzioso ma devastante chiamato depressione. L’ex Palermo, 35 anni il prossimo gennaio, ha deciso di ripartire dalla squadra che lo ha lanciato, il, e ieri è arrivato il tanto atteso ritorno in campo.to dalla panchina al 77? della partita contro il Mura (vinta per 5-1), in attesa di ritrovare la forma migliore è stato protagonista conquistando un calcio di rigore dopo una bella giocata individuale, e andando a segno dopo essersi presentato lui stesso sul dischetto. SportFace.