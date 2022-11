I verdetti di Juventus-Inter

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ha vinto lae ha perso l', non c'è stato il pareggio che avrebbe evitato a entrambe le squadre di uscire dal Derby d'Italia tra deluse con un rinvio della sentenza. Allegri può respirare, Inzaghi torna agli incubi di inizio stagione, quelli che sembravano essere stati scacciati dalla svolta contro il Barcellona supportata da una discreta striscia di campionato: l'pareva fuori dal tunnel e invece ci è riprecipitata, lasembrava destinata al fallimento precoce e ora si trova a due soli punti dalla zona Champions League e a -4 dal Milan, il primo degli umani alle spalle del super Napoli. Il verdetto dinon è stato banale. Al di là del doppio copione recitato in campo, degli sprechi nerazzurri nel primo tempo e del cambio di passo bianconero ...

