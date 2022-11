Il Sole 24 ORE

A quanto pare il pensionato non aveva graditocome vicino di pianerottolo proprio ci fosse un ... senza rispettare gli spazi assegnati alle vetture del, parcheggiava la sua vettura in ...Inoltre possono estendersi anche le utenze per uso domestico intestate al, ripartite tra i condomini. Nonché per quellepur essendo a carico del locatore nel contratto di locazione ... Condominio, che maggioranza serve per l’antenna telefonica sul tetto Nei condomini impianti attivi per poche ore, il presidente degli amministratori: “ Non c’è voglia di spendere” ...Sul tetto del mio condominio si vorrebbe installare l'antenna di un gestore ... Esse, escludendo preliminarmente che la fattispecie sia riconducibile alla disciplina dettata per le innovazioni, hanno ...