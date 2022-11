Checco Zalone torna a teatro | satira e sberleffo tra migranti e Putin

Leggi Ancheinvita a vaccinarsi cantando con Helen Mirren in Salentotorna a esibirsi a teatro dopo 11 anni dal suo grande successo sul palco con 'Resto umile World Tour', trasmesso ...'Parlo di adozioni, diritti civili, Putin,tra momenti pungenti e temi scottanti. Questo spettacolo è un Ted '. Parola diche presenta così il suo one - man - show dal titolo ' Amore + Iva ', un vero e proprio evento teatrale che vedrà lo showman barese in tour per un anno sui palcoscenici più prestigiosi ...Checco Zalone torna sul palco. Un evento straordinario e attesissimo dai fan del comico pugliese che fa il suo come back con il suo nuovo spettacolo: ‘Amore + ...Si può decisamente definire come l’evento teatrale dell’anno: il ritorno di Checco Zalone sui palcoscenici più prestigiosi di tutta Italia con il suo nuovo spettacolo, ...