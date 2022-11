Cassano | “Il Napoli non meritava di vincere contro l’Atalanta”

Questa notte verso le 4 una Fiat 500 ha preso fuoco in via delnel quartiere di Secondigliano . I carabinieri della compagniaStella sono intervenuti e insieme ai vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme. Ancora ignote le cause dell'......(Varese) Apertura comune FTTH parziale Carovigno (Brindisi) Casalvecchio Siculo (Messina)...(Treviso) Lusevera (Udine) Macello (Torino) Marone (Brescia) Maslianico (Como) Massa Lubrense ()...L'ex attaccante Antonio Cassano ha analizzato attraverso il suo canale 'Instagram’ il match vinto dal Napoli contro l’Atalanta ...Novembre bollente per la ‘ Voce ’, costretta ad affrontare tre grossi processi per diffamazione. Ossia per aver esercitato quel sacrosanto diritto di cronaca e di critica sancito dalla Costituzione ch ...