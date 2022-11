Calendario NextGen Finals 2022 | orari sessioni | programma semifinali e finale | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 novembre 2022) Cominciano domani le Next Gen ATP: all’Allianz Cloud (PalaLido) di Milano si celebra la quinta edizione del torneo per i migliori giovani del circuito mondiale maschile, mai come quest’anno con una fortissima connotazione italiana, vista l’ampia partecipazione tricolore. Saranno tre, infatti, gli azzurri di scena nel contesto meneghino. Occhi puntati soprattutto su Lorenzo Musetti, perché è diventato il favorito numero uno per la vittoriainsieme al britannico Jack Draper, ma di scena ci sono anche Francesco Passaro e Matteo Arnaldi, entrambi autori di una validissima stagione di crescita a livello Challenger. Quest’ultimo, in particolare, è entrato dopo la rinuncia del danese Holger Rune, attualmente prima riserva in un diverso contesto che si trova a Torino. Saranno cinque giorni nei quali molto si potrà vedere, ma ...