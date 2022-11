La Gazzetta dello Sport

Per sostenere la sua tesiha usato un termine di paragone: "Il, che finanzia il mondo dello sport, non ha avuto neppure un aiuto nonostante abbia un impatto incredibile sull'umore sui ...Vincere per raggiungere i 20 punti in classifica , quota tutt'altro che da sottovalutare, visto che nell'erasoltanto una volta la squadra granata ne ha conquistati di più. Accadde nella ... Cairo: "Calcio in ginocchio: merita un aiuto dalla politica. E deve riformarsi" Allo Sport Industry Talk di Rcs Academy l'intervento del presidente di Rcs MediaGroup e del Torino: "Serie A, sui diritti tv esteri c'è molto da lavorare. Si punti su infrastrutture e vivai" ...Urbano Cairo, presidente del Torino nonché editore di RCS e La7, è intervenuto allo Sport Industry Talk organizzato dal Corriere della Sera: "Il calcio non ha ...