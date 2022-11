Atp Finals Torino 2022 | calendario | programma | orari e copertura tv

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il, le date e glidelle Atpdi, evento conclusivo della stagione Atp, dal 13 al 20 novembre. Questa volta mancano le presenze azzurre, così come purtroppo sarà assente anche il numero uno del ranking mondiale Carlos Alcaraz. Due pessime notizie per i tanti appassionati che si riverseranno nel capoluogo piemontese nel corso della prossima settimana. Ma i motivi d’interesse ovviamente non mancano, a partire dalla presenza dei due eterni Novak Djokovic e Rafael Nadal. Il serbo non vince questa competizione dal 2015, lo spagnolo addirittura non è mai riuscito nel corso della sua carriera ad imporsi. Tra gli otto qualificati anche due ex vincitori del torneo come Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, ma anche un Felix Auger-Aliassime più in forma che mai. Casper Ruud, ...