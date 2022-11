Sampdoria | brutta botta per Amione | che esce in barella

(Di domenica 6 novembre 2022)abbandona il campo indurante-Fiorentina: duraal naso per il difensore su uno scontro con Jovic Piove sul bagnato per la. La formazione blucerchiata ha dovuto rinunciare a Brunodopo appena 35 minuti della sfida contro la Fiorentina. Il difensore argentino ha perso sangue dal naso dopo un duro scontro con Luka Jovic ed è stato costretto ad abbandonare il campo in. Le sue condizioni verranno valutate nel corso delle prossime ore dallo staff sanitario blucerchiato. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BLUCERCHIATI SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ecco le sue dichiarazioni Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso nella Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la. DICHIARAZIONI ...... sportiva e non legate agli avvenimenti accaduti a San Siro nello scorso Inter -, ... Detto ciò, quella di sabato scorso è stata unapagina di calcio. . La ricaduta di Lukaku è un ... Fiorentina, Barone: «Sampdoria Abbiamo già avuto una brutta esperienza» Violentissimo scontro aereo per il difensore che si frattura il naso perdendo tantissimo sangue in campo. Alla fine i medici lo portano fuori in barella ...