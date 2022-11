Meloni a primo summit internazionale | a Cop27 clima e tema diritti

(Di domenica 6 novembre 2022) Giorgiadebutta a Sharm el-Sheik nel suovertice. La presidente del Consiglio arriva questa sera in Egitto per partecipare ai lavori dellaorganizzato dall'Onu per la lotta ai cambiamentitici.domani parteciperà ai lavori nella prima delle due giornate (l'altra è martedì) riservate ai Capi di Stato e di governo e potrebbe essere l'occasione per unsaluto di persona, tra gli altri, con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il nuovoministro britannico Rishi Sunak, il premier spagnolo Pedro Sanchez., lavori in salitaIl presidente americano Joe Biden, impegnato nelle elezioni di mid-term, parteciperà invece alnei giorni ...

Il Sole 24 ORE

" Dobbiamo un grande ringraziamento a Giorgiae al nuovo governo italiano per aver protetto ... Nel maggio 2019, poco prima delle europee che avrebbero incoronato la Legapartito d'Italia, ...... no navi ong in acque italiane Il Papa ha parlato anche del governo. 'La politica dei ... Nel suodiscorso ha detto: 'Populismi e imperialismi sono una minaccia per il mondo. I diritti umani ... Novembre di fuoco per Meloni: dal gas alle accise, ecco cosa ci sarà nel primo decreto aiuti del ... Il premier Giorgia Meloni sbarca a Sharm el-Sheik in Egitto per partecipare al summit dell'Onu sulla lotta ai cambiamenti climatici. Domani, ...Primo vertice internazionale per Giorgia Meloni che dopo il “debutto” a Bruxelles e l’incontro con i vertici europei – da Von der Leyen a Metsola e Michel – è attesa questa sera a Sharm el-Sheikh dove ...