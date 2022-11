LIVE Juventus-Inter 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | subito occasione per Lautaro

(Di domenica 6 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5?!! Destro che finisce largo di poco. Dimarco mette un buon pallone in mezzo: sponda di Dumfries verso l’argentino che non trova la porta da pochi passi. 3? Grande aggancio di Dimarco che prova la conclusione convergendo verso il centro: si trova sfortunatamente Dzeko sulla traiettoria. 2? E’ l’a fare la partita: la Juve attende per poi cercare di ripartire. 1? Lancio di prima impreciso diverso Dumfries:la volontà dell’di verticalizzare in velocità. COMINCIA IL DERBY D’ITALIA! Primo pallone all’. 20.43 Le squadre sono entrate in campo: saluto cordiale tra Allegri e Inzaghi. 20.40 Per entrambe le squadre l’obiettivo è il sorpasso o l’aggancio alla Roma: i giallorossi di ...

37 Dulcis in fundo . La tredicesima giornata di Serie A si chiude col posticipo di lusso della domenica sera tra- Inter , con fischio d'inizio alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino: a dirigere il derby d'Italia Daniele Doveri della sezione di Roma 1, assistenti Carbone e Giallatini con Ayroldi ...SarriCLASSIFICA SERIE A: Napoli 35, Milan 29, Atalanta 27, Roma* 25, Lazio* e Inter* 24, Udinese 23,* 22, Torino 17, Salernitana 17, Bologna e Fiorentina 16, Sassuolo 15, Empoli 14, Monza 13,...20:45 - Doveri concede il via alle danze, è iniziata Juve-Inter 20:42 - Squadre in campo, Juve ed Inter stanno facendo il loro ingresso in campo in questo momento. 20:39 - ...20:08 - Fischi sonori, invece, per i nerazzurri durante il loro ingresso sul terreno di gioco. 20:07 - Boato per i bianconeri che fanno il loro ingresso in campo per il riscaldamento. 20:04 - ...