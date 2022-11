Inchiesta Juventus | il libretto di Cherubini | “Troppe plusvalenze artificiali di Paratici”

(Di domenica 6 novembre 2022) “Eccessivo ricorso alleBeneficio immediato, ma carico ammortamento”. Sono queste le annotazioni che, come ha rivelato La Stampa, sono presenti su un quaderno di Federicodall’eloquente titolo “Il libro nero di F.” e riferite proprio all’operato dell’ex direttore sportivo della, oggi al Tottenham. Tutti elementi che rientrano nell’che vede coinvolta lasue il caso stipendi. Nonostante l’annotazione appaia chiaramente un elemento a supporto della tesi accusatoria,, che agli inquirenti ha confermato la paternità del quaderno, ha proposto un punto di vista stravolto, riferendo che “quel manoscritto era un promemoria in vista di un incontro che ...

Nell'Prisma spunta anche il libro nero sull'ex dirigente della, Fabio Paratici, e "l'eccessivo ricorso delle plusvalenze artificiali" Nell'Prisma spunta anche il libro nero ...Emergono nuovi particolari nel quadro dell'della Procura di Torino su plusvalenze fittizie, stipendi e falsi in bilancio di cui sarebbe accusata la. La Gazzetta e il Corriere della sera parlano di un quaderno ritrovato ...Fabio Paratici, ex ds della Juventus, è di nuovo sotto l'osservanza della Procura per quanto concerne l'inchiesta alle false plusvalenze; spunta un indizio ...Inchiesta Juve, adesso è Fabio Pratici ad essere nel mirino dei pm: ecco di cosa si tratta e le ultime novità sul caso ...