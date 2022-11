Calciomercato Milan | torna di moda un vecchio obiettivo | di chi si tratta

(Di domenica 6 novembre 2022) Ildi Stefano Pioli dopo aver centrato una grande qualificazione agli ottavi in Champions League, ed essere l’unica che fino a questo momento può impensierire il lanciatissimo Napoli di Luciano Spalletti in campionato, studia le strategie in vista del prossimo mercato di gennaio. Gli uomini di mercato rossoneri sono alla ricerca di profili d’esperienza che possano alzare il valore della rosa per affrontare al meglio la seconda parte di stagione e di poter aumentare il tasso di competitività della rosa.Ziyech Chelsea L’identikit perfetto porta al calciatore marocchino del Chelsea Hakim Ziyech, già ricercato con insistenza quest’estate. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l’esterno offensivo dei Blues sarebbe fuori dagli schemi di Potter e sarebbe alla ricerca di una nuova sistemazione. Per gli uomini di mercato ...

Stasera scenderanno in campo le due compagini che in Italia hanno raggiunto la prima e seconda posizione con più scudetti (l'Inter è in coabitazione a quota 19 con il, ma avendoli raggiunti per ...Commenta per primo Esordio in un derby per Alessio Romagnoli . Alle 18:00 il centrale della Lazio giocherà la sua prima stracittadina e lo farà con la maglia della sua squadra del cuore. L'ex, con un passato in giallorosso, con la maglia della Roma era presente nelle sfide del 2012 - 13 e del 2013 - 14, ma è sempre rimasto in panchina. Cinque partite - compresa la storica finale del ...47' Calcia Alesi dalla sinistra, conclusione sull'esterno della rete. 45' Inizia la ripresa. Prima metà di gara a senso unico tra Milan e Atalante. Rossoneri a ...Sudate, ma volute fino all'ultimo minuto. Sono le vittorie che il Napoli ha portato a casa sempre dopo l'Europa. L'impegno infrasettimanale toglie energie Certo, ma ricarica anche ...