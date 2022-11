Anna Sorokin | la truffatrice di Inventing Anna | organizza cene Vip dai domiciliari e vende i suoi disegni | il prezzo choc

leggo.it

, la truffatrice che si è finta un' ereditiera russa e ha ispirato con la sua storia l'apprezzata serie Netflix ' Inventing', non sta perdendo tempo a rientrare nella scena sociale ...Alla sua figura è ispirata la popolare serie Netflix Si chiama, è nata il 23 gennaio 1991 in Russia, ed è cresciuta in Germania. È considerata una delle più abili truffatrici dell'... Anna Sorokin, la truffatrice di Inventing Anna, organizza cene Vip dai domiciliari e vende i suoi disegni: il Anna Sorokin, la truffatrice che si è finta un'ereditiera russa e ha ispirato con la sua storia l'apprezzata serie Netflix 'Inventing Anna', non ...Avete presente Anna Delvey Ebbene, la truffatrice russa attiva a New York ha deciso di organizzare cene vip nella sua casa mentre si trova agli arresti domiciliari.