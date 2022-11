Al via la Cop27 sul clima | Guterres | azioni ambiziose e credibili

Così il segretario dell'Onu Antonio Guterres nel messaggio di apertura della, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima che si svolge in Egitto a Sharm El - Sheikh. "Le persone e le comunità ...La conferenza mondiale sul clima dell'Onu si aperta oggi a Sharm el - Sheikh, in Egitto. Cercher di dare un nuovo impulso alla lotta contro il riscaldamento climatico e i suoi impatti, per i quali i ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La COP 27 prenderà il via a Sharm el-Sheick il 7 novembre prossimo concentrando, nell’inaugurazione, il solito circo di 100 capi di Stato, tra i quali ...