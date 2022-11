Addio a Carmelo La Bionda | insieme a Michelangelo fece ballare tutta Europa a suon di disco music

(Di domenica 6 novembre 2022) La storia dellaitaliana non sarebbe stata la stessa senza I Fratelli La. Oggi laa piange la scomparsa di, aveva 73 anni. La potenza e la bellezza dellaa risiedenella sua eternità e nella sua continua scoperta, anche a distanza di tantissimo tempo. Quante volte, infatti, vi sarà L'articolo NewNotizie.it.

La Bionda: la vita a tutto ritmo di un visionario Pur vivendo tutta la sua vita a Milano dall'età di 5 anni,La Bionda era nato il 2 febbraio 1949 a Ramacca , una paesino in provincia ......(vero) alla leggenda del rock 'n' roll: aveva 87 anni È morto Franco Gatti,al ...La Bionda era malato da circa un anno, combatteva contro un tumore.La storia della disco music italiana non sarebbe stata la stessa senza I Fratelli La Bionda. Oggi la musica piange la scomparsa di Carmelo.Un dolore incolmabile per la sua scomparsa, ha fatto la storia della musica italiana con un grande genere: lutto terribile ...