Weird Al Yankovic e la verità sulla sua relazione con Madonna

Leggi su movieplayer

(Di sabato 5 novembre 2022)Alha parlato della suacone del loro incontro mentre il suo nuovo film biografico arriva in anteprima su The Roku Channel. Il nuovo film biografico di Al: The AlStory, è uscito in anteprima su The Roku Channel proprio ieri. Gli spettatori sono quindi pronti per la biografia satirica della vita del cantante. Ma quanto di ciò che appare nel film è realmente accaduto? E quanto di detto su di lui eè reale? Come riportato da ComicBook, Al, ospite al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon per promuovere, si è soffermatosuaconmostrata all'interno della pellicola in ...